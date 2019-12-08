Встреча «нормандской четверки»: стал известен график саммита

Встреча «нормандской четверки»: стал известен график саммита3
- 8.12.2019, 21:55
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Встреча представителей «нормандской четверки» состоится завтра в Париже.
Стал известен график проведения саммита представителей "нормандской четверки", который состоится завтра, 9 декабря, в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина;
Завтра состоятся встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
График (по местному времени):
14:55 - прибытие в Елисейский дворец;
15:05 - встреча Зеленского с Макроном;
15:30 - встреча Зеленского с Меркель;
16:00 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата";
18:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.
Отметим, что окончательной информации по поводу двухсторонней встречи Зеленского и президента РФ Путина пока нет.
По данным российского журналиста Дмитрия Смирнова, у Путина завтра в Париже запланирована встреча с Зеленским.
Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоится встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года соберутся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей.
Кроме того, во время нормандского саммита 9 декабря не исключена двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. В процессе подготовки "нормандского формата" обсуждалась высокая вероятность переговоров двух президентов тет-а-тет на полях саммита. 29 ноября в Кремле подтвердили возможность такой встречи. В пятницу, 6 декабря, украинский президент также подтвердил встречу с Путиным.