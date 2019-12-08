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Молодой минчанин: С помощью акций мы заявили всему миру про ситуацию в Беларуси

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  • 8.12.2019, 22:10
Молодой минчанин: С помощью акций мы заявили всему миру про ситуацию в Беларуси
Фото: «Радыё Свабода»

Все зависит только от народа.

Сегодня в Минске продолжилась акция за независимость Беларуси. Мероприятие длилось почти 5 часов.

Своими впечатлениями от акции поделился молодой активист Юрась, который шел впереди колонны:

- Я думаю, акциями мы заявили всему миру, что Беларусь хочет быть независимой. Изучая философию, слушая экспертов. я убедился, что все зависит от народа, общества. Сказав свое веское слово, мы можем решить все мирно.

Думаю, что переговоры про «интеграцию» не пройдут. Общество уже не то, что было в 1995 году. Сейчас идеи «интеграции» мы не принимаем.


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