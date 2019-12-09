Правительство Финляндии возглавит самая молодая в мире премьер

Правительство Финляндии возглавит самая молодая в мире премьер2
- 9.12.2019, 8:18
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Лидеры всех партий, входящих в правящую коалицию страны, также женщины.
Социал-демократическая партия Финляндии, которая возглавляет правящую коалицию в стране, объявила, что новой главой правительства страны станет 34-летняя Санна Марин, которая до этого возглавляла министерство транспорта и связи, сообщает nv.ua.
Как сообщает Reuters, за кандидатуру Марин проголосовало большинство руководства социал-демократов. Ее поддержали 32 партийца.
«Перед нами еще много работы для восстановления доверия. У нас есть общая правительственная программа, которая держит коалицию вместе», — сказала Марин журналистам сразу после объявления решения.
Как пишет Yle, впервые Финляндией будет управлять «женская пятерка»: лидеры всех партий, входящих в коалицию, также женщины.
Вероятно парламент проголосует за кандидатуру Марин во вторник. Далее президент назначит новое правительство.