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Лестница к Свободе

  • 9.12.2019, 8:23
  • 1,895
Лестница к Свободе

Участники марша за независимость Беларуси сделали сильное фото.

7 и 8 декабря в Минске прошли массовые акции за независимость Беларуси. Митинги и шествия каждый день продолжались по 5 часов и собрали тысячи человек.

На одном из шествий перед площадью Свободы на лестнице колонна, которая разъединилась, когда переходила дорогу, воссоединилась.

Лестница к свободе — так назвали общее фото участники марша против интеграции с Россией, пишет gazetaby.com.

Организаторы акций призвали людей выйти 20 декабря, в 18-00 на Октябрьскую площадь Минска, когда будут проходить новые переговоры между Путиным и Лукашенко.


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