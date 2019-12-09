В США выбрали «Мисс Вселенная-2019»4
- 9.12.2019, 8:26
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Победительнице конкурса — 26 лет.
В Атланте (штат Джорджия, США) вечером 8 декабря выбрали «Мисс Вселенная — 2019». Ею стала участница из ЮАР Зозибини Тунци, сообщается на сайте конкурса.
Победительнице 26 лет, она активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов.
В тройку финалисток также вошли 24-летняя Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико и 25-летняя София Арагон из Мексики.
The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com/gRW8vcuT3A— Miss Universe (@MissUniverse) 9 декабря 2019 г.
Всего в конкурсе участвовали 90 девушек. В прошлом году «Мисс Вселенной» стала представительница Филиппин 24-летняя Катриона Грэй.