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В США выбрали «Мисс Вселенная-2019»

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  • 9.12.2019, 8:26
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В США выбрали «Мисс Вселенная-2019»
Фото: Reuters

Победительнице конкурса — 26 лет.

В Атланте (штат Джорджия, США) вечером 8 декабря выбрали «Мисс Вселенная — 2019». Ею стала участница из ЮАР Зозибини Тунци, сообщается на сайте конкурса.

Победительнице 26 лет, она активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов.

Фото: Reuters

В тройку финалисток также вошли 24-летняя Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико и 25-летняя София Арагон из Мексики.

Всего в конкурсе участвовали 90 девушек. В прошлом году «Мисс Вселенной» стала представительница Филиппин 24-летняя Катриона Грэй.


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