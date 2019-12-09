Белорусы пикетировали российское консульство в Нью-Йорке 2 9.12.2019, 8:50

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Акция была организована в защиту независимости Беларуси.

8 декабря в Нью-Йорке белорусы Америки провели акцию протеста против интеграции Беларуси и России.

Об этом сообщил белорусский активист в США Вадим Васильев.

«На акции белорусы выразили свое недовольство переговорами об углублении интеграции и пришли поддержать своих соотечественников которые вышли на Марш свободных людей в Минске.

Особая благодарность россиянам и украинцам которые пришли поддержать белорусских патриотов», — сообщил активист.

Напомним, что 7 и 8 декабря в Минске прошли массовые акции за независимость Беларуси. Митинги и шествия каждый день продолжались по 5 часов и собрали тысячи человек.

Организаторы акций призвали людей выйти 20 декабря, в 18-00 на Октябрьскую площадь Минска, когда будут проходить новые переговоры между Путиным и Лукашенко.