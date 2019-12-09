Новый глава европейской дипломатии: Мы должны чаще говорить на языке силы 2 9.12.2019, 8:58

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Жозеп Боррель

ЕС будет способствовать более справедливому миропорядку.

Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Европа должна чаще вести диалог с позиции силы. Об этом политик заявил в преддверии запланированного на понедельник, 9 декабря, - и первого под его председательством - заседания министров иностранных дел 28 стран - членов Евросоюза, сообщает dw.com.

"Мы должны чаще говорить на языке силы - не для того, чтобы подчинять, а чтобы способствовать более мирному, состоятельному и справедливому миропорядку", - полагает глава европейской дипломатии.

ЕС - игрок или арена для игры?

По мнению Борреля, мир в настоящий момент переживает возрождение геостратегического соперничества, выражающегося в противостоянии Китая, России и США. У ЕС есть выбор - быть ли игроком в этой игре или становится для нее площадкой.

"Мы должны быть в состоянии не только реагировать, но также действовать и, при необходимости, оказывать противодействие", - подчеркнул он.

В повестку дня министерского заседания 9 декабря входит подготовка к саммиту ЕС 12-13 декабря, проблема ядерной сделки с Ираном и взаимодействие со странами Африки. Кроме того, в фокусе внимания будет ход переговоров в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, Германия) в Париже по урегулированию конфликта в Донбассе.