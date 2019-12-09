Вы молодцы, белорусы! 13 Павел Северинец

9.12.2019, 9:11

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Фото: nn.by

Впервые за последнее время «Жыве Беларусь!» наполнилась новым смыслом.

Снова убедился в том, что гарантов независимости Беларуси всего два - это Бог и белорусский народ.

Отличная погода, отсутствие задержаний, 70-80% молодежи, хороший звук и динамика шествий, пейзажи Минска с бело-красно-белыми флагами - впервые за последнее время «Жыве Беларусь!» наполнилась новым смыслом.

Вы молодцы, белорусы. Прежде всего - те, кто пришел, но также и те, кто публиковал в соцсетях, кто поддерживал, кто молился.

Спасибо вам, люди!

Вы громко сказали Путину, Лукашенко и всему миру: ЭТО НАША СТРАНА!

Даже тогда, когда переговоры провалились, тысячи человек выходят на улицу на неразрешенные митинг и шествие - и показывают, что белорусский народ против самого факта тайных переговоров. Если бы была реальная угроза аншлюса - уверен, на улицы вышло бы на порядок больше.

Держимся друг друга - и победим!

Они, кремлевцы и их ставленником, боятся потомков полочан и литвинов.

Москва также услышала за эти два дня многотысячное: «Никаких союзов с имперской Россией!».

Друзья, мы с вами должны вдохновить и пробудить эту страну. Разговаривайте и пойте по-белорусски. Боритесь за независимость творчески - так, как никто не делает, так, как не бывает. Докажите всем, что мы - большой культурный народ.

И - приходите 20 ДЕКАБРЯ В 18.00 на площадь Калиновского (Октябрьскую), чтобы протестовать против очередной игры в карты на нашу страну.

Кого любишь?

Павел Северинец, «Фейсбук»