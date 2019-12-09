«Прессбол»: Кирилл Альшеский станет главным тренером БАТЭ 9.12.2019, 9:21

Фото: fcbate.by

Назначение состоится в ближайшее время.

По сведениям pressball.by, Кирилл Альшевский в ближайшее время возглавит БАТЭ. На посту главного тренера он сменит Алексея Багу, при котором борисовский клуб впервые за 14 лет не выиграл чемпионат Беларуси.

В сезоне-2019 Альшевский возглавлял дубль БАТЭ и привел борисовских дублеров к чемпионству. До этого он пять лет работал с юниорскими и юношескими сборными Беларуси, являясь при этом с 2016 года техническим директором БФФ.

Примечательно, что с 2006 по 2007 годы Альшевский уже работал с дублем БАТЭ. А позже являлся в БАТЭ заместителем генерального директора по спортивным вопросам.

Кроме того, в 2009 году Альшевский возглавлял дубль минского "Динамо", а в августе того же года недолго проработал главным тренером основной команды.

Сейчас Кирилл Альшевский также входит в исполком БФФ.