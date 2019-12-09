Для пенсионеров приготовили новую аферу 19 9.12.2019, 9:29

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Что означает «удочка» от властей?

Выступая 5 декабря перед «палаточниками», Лукашенко все-таки сделал историческое заявление, пишет экономист Леонид Фридкин в своем блоге.

Он объявил о постепенном переходе от патерналистской модели к поддерживающей. То есть государство не будет брать на себя решение всех проблем человека, а создаст такие условия, чтобы он мог решать их самостоятельно.

Что бы это значило в нашем «социальном государстве», которое так долго и навязчиво уверяло публику в своей неустанной «заботе» обо всех и обо всем? Мы уже и сами свято уверовали, что все блага жизни и дожития снисходят на нас исключительно по воле и милости государства. А теперь, оказывается, патернализм иссяк. Вот вам удочка, в смысле условия решения проблем, а теперь живите и выживайте, как хотите. Каждый сам за себя.

В свете данного исторического заявления становятся понятными некоторые поблажки, которыми власти осчастливили нас в последнее время.

К примеру, 1 сентября без особого ажиотажа вступил в силу указ 11.05.2019 № 175 «О страховании». Его подпункт 1.5 позволяет включать в затраты, учитываемые при налогообложении, страховые взносы по договорам добровольного страхования дополнительной пенсии работников. Такие договора даже можно заключать с любыми страховыми организациями независимо от их формы собственности. Есть лишь пара ограничений. Сумма страховых взносов по договорам добровольного страхования дополнительной пенсии не может превышать 12% фонда заработной платы организации-страхователя и 1 месячной минимальной зарплаты по каждому застрахованному работнику (подп.1.2 Указа от 12.05.2005 № 219).

Важная снасть пенсионной «удочки» – освобождение от подоходного налога взносов по договорам добровольного страхования дополнительной пенсии, уплаченных нанимателем – не более 3398 рублей в год от каждого источника (п. 24 ст. 208 НК). В придачу, суммы этих взносов исключаются из объекта для начисления взносов в ФСЗН (п. 5 Перечня № 115).

Чего еще надобно. Возможность по сути, личный накопительный пенсионный фонд есть. В течение срока действия договора страхования поступившие на именные лицевые счета денежные средства инвестируются и прирастают на сумму полученного страховщиком инвестиционного дохода. По окончании срока страхования каждое застрахованное лицо получает «дополнительную пенсию» в виде страховой выплаты в пределах накопленной на его именном лицевом счете суммы. Выплата дополнительной пенсии осуществляется по желанию выгодоприобретателя (застрахованного лица) единовременно либо в рассрочку в течение определенного периода (1 год, 3 года, 5, 10, 15 или 20 лет) или пожизненно с ежемесячной или ежегодной рассрочкой. При заключении договора страхования помимо накопительной составляющей договор может быть дополнен страховой защитой на случаи потери трудоспособности (инвалидности) и смерти застрахованного лица. Таким образом, создаются условия для получения неплохой прибавки к скромной государственной пенсии. И все это – с экономией на налогах.

Наивные активисты, много лет добивавшиеся подобного решения, уже успели нарисовать себе на лацкане невидимой краской медаль «за либерализацию страховых и налоговых отношений» III степени. Но только ли дело в их красноречии и неотразимой аргументации? Может чиновники убедились, что дефицит ФСЗН стал настолько хроническим, что его не спасет ни увеличение пенсионного возраста, ни ограничение выплат по больничным и прочих пособий? А потому пора готовить население к тому, что о своей старости надо позаботиться смолоду. И за свой счет.

Конечно, чиновникам стремно переходить от солидарной пенсионной системы к накопительной. Но если первая рассыпается на глазах, почему бы не позволить второй развиваться – в умеренных дозах и за счет бизнеса. Это и есть та «удочка», которую государство вручает людям – дальше ловите рыбу, кто как сумеет.

Правда, скорее всего, включение в соцпакет страхования дополнительной пенсии смогут пока позволить себе далеко не все. Во-первых, те, кому за 50 с приличным хвостиком, накопить ничего существенного попросту не успеют. Во-вторых, такие расходы, даже выведенные из-под налогообложения, все равно являются расходами компании. Кое-кто даже может предложить сотрудникам страховку пенсии вместо повышения зарплаты. Но иные работники сочтут это неадекватной заменой – особенно те, кто живет от аванса до получки, считая каждый рубль. К сожалению, таковых в республике до сих пор большинство. А потому грядущий отказ от государственного патернализма станет для населения серьезным поводом задуматься о завтрашнем дне. Ну, и заодно, о том, что если есть собственная удочка, стоит ли делиться уловом с государством.