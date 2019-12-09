Новая акция за независимость Беларуси — главное за три минуты 1 9.12.2019, 9:42

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ФОТО: «НАША НІВА»

Лучшие моменты митинга и шествия 8 декабря в Минске.

8 декабря в Минске прошла массовая акции за независимость Беларуси. Митинг и шествие к посольству РФ продолжались 5 часов и собрали тысячи человек.

Телеканал «Белсат» собрал лучшие моменты акции 8 декабря в Минске в трехминутном видео.

Организаторы акции призвали людей выйти 20 декабря, в 18-00 на Октябрьскую площадь Минска, когда будут проходить новые переговоры между Путиным и Лукашенко.