Новая акция за независимость Беларуси — главное за три минуты

Новая акция за независимость Беларуси — главное за три минуты1
- 9.12.2019, 9:42
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Лучшие моменты митинга и шествия 8 декабря в Минске.
8 декабря в Минске прошла массовая акции за независимость Беларуси. Митинг и шествие к посольству РФ продолжались 5 часов и собрали тысячи человек.
Телеканал «Белсат» собрал лучшие моменты акции 8 декабря в Минске в трехминутном видео.
Организаторы акции призвали людей выйти 20 декабря, в 18-00 на Октябрьскую площадь Минска, когда будут проходить новые переговоры между Путиным и Лукашенко.