Как разрастался Минск 1 9.12.2019, 10:05

ФОто с сайта intercomtour.org

Журналисты создали уникальный интерактивный проект.

Где в столице сталинки и хрущевки? Остались ли в городе жилые дореволюционные многоэтажки? Когда построили Серебрянку и сильно ли уплотнили Уручье? Все это можно оценить по интерактивной карте: портал tut.by составил ее по данным Национального кадастрового агентства.

«Мы нанесли на карту почти 19 тысяч жилых домов Минска и закрасили их в соответствии с датами ввода в эксплуатацию — под ними понимают также год, когда дом приняли после реконструкции или капитального ремонта. Поэтому для некоторых старых зданий дата ввода может отличаться от реального года постройки. Поначалу информацию о старых зданиях специалисты массово вручную переносили из бумажных архивов, поэтому могут быть неточности.

У нас есть данные только о жилых домах, поэтому все административные и общественные здания остались незакрашенными. На карте нет информации и о производственных, складских, торговых и культовых зданиях.

Данные из регистра недвижимости нам предоставило Национальное кадастровое агентство. Информация актуальна на 21 мая 2018 года — с тех пор какие-то дома успели снести или построить.

Если наведете курсор на здание, выделенное цветом, то увидите адрес, число этажей и год постройки», — пишут авторы проекта.

Интерактивная карта

Еще важно: государственная регистрация недвижимости в Беларуси носит заявительный принцип. Именно поэтому в регистре может не быть информации о некоторых объектах, или она будет устаревшей.

Текстом мы рассказали, как застраивался многоэтажный Минск. Этапы появления индивидуальных усадебных домов (например, в Северном поселке или в Слепянке) здесь не описаны.

В послевоенной периодизации и примерах мы отчасти опирались на работу белорусского исследователя Валентина Вашкевича «Эволюция архитектурно-планировочной организации жилых образований Минска». В том, как развивалась довоенная жилая многоэтажная застройка, помог разобраться исследователь межвоенной архитектуры Владимир Садовский.

До 1941. От доходных домов до первого Генплана

На карте жилых многоэтажек Минска есть старожилы. Например, Второй дом Советов, на пересечении современных улиц Карла Маркса и Ленина.

Это бывший доходный дом, который после революции национализировали, отдали под жилье номенклатуры и творческой элиты. Здешние квартиры, построенные еще в 1905 году, будут считаться шикарными и в 2019-м.

Или вот две колоритные деревянные двухэтажки в Автодоровском переулке, когда-то построенные для железнодорожных работников — им уже по 119 лет.

После революции население активно стекается в Минск, решить жилищный вопрос нельзя было только за счет домов, именем революции отобранных у владельцев. Советская власть сама начинает строить дома.

C 1925 по 1934 годы в Минске набирает обороты капитальное строительство. Появляются первые кооперативные дома на Ульяновской. Один из экспериментов по созданию рабочих поселков в городе — поселок Коминтерн в районе сегодняшней станции метро «Пролетарская». Сначала индивидуальные, а потом и типовые проекты — двухэтажные бараки грушевского типа.

Первые крупные многоэтажки конца 1920-х — для железнодорожников на улице Московской, угловой жилой дом на Комсомольской/Маркса, Дом специалистов возле костела Роха (не сохранился), Дом энергетиков на Кирова. Стилистически жилому строительству тех лет не чужд конструктивизм. Маяковский в ритме эпохи обращается к каменщикам и плотникам, которые раньше строили дома «для буржуев».

А теперь ты строишь для себя, для твоей семьи нищей. Чем скорей достроишь, тем скорей разместишься в удобном жилище.

В 1935—1941 годах город начинают застраивать ансамблями. Тогда же разрабатывают Генплан. Знаковый объект — застройка будущей площади Победы, тогда еще Круглой.

Типовое строительство тоже развивается, в первую очередь это многоквартирные дома для военных, например дома Маклецовой — их сохранилось около пяти, а еще — дома офицерского состава (ДОСы), которых до сих пор немало в разных уголках Минска.

1944−1955. Дворцы для рабочих на месте руин

Война закончилась, Минск поднимают из руин. Стахановцы на стройке жилого дома на 154 квартиры выдают полторы нормы за смену — об их трудовых рекордах рассказывают в киножурналах.

Строится главная улица столицы БССР. Массивные здания с лепниной, пилястрами, портиками, башнями, скульптурами — имперский стиль в архитектуре оказался уместным и при власти рабочих и крестьян.

При МАЗе и МТЗ появляются рабочие поселки. Каждый из них — город в городе, с жилыми кварталами, зонами отдыха и центральными улицами, которые ведут к проходным. Кирпичные сталинки обживают трудящиеся. Правда, в новых квартирах теснятся: на одну приходится по несколько семей.

Курс меняется всего спустя десятилетие постановлением «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» от 4 ноября 1955 года. Партия и лично новый лидер Никита Хрущев возмущены: вместо массового строительства жилья мы украшаем фасады!

От зданий отрезают не только лишнее, но и нужное. Например, жилой дом с современным адресом: проспект Независимости, 47, «раздели» прямо во время строительства: отказались от лифта, сняли этаж. Декор, который был готов для домов архитектора Барща возле цирка, выбросили на свалку.

Архитектор Игорь Бойцов вспоминал в разговоре с TUT.BY и такую историю: купол обкома КПБ на улице Кирова (сейчас — здание исполкома СНГ) сначала был со шпилем, потом «для экономии» его сняли. Некоторые здания упрощали прямо во время строительства.

1955−69. Хрущевка как идеал и первые высотки

Примета времени — хрущевки. Чаще всего это панельные типовые пятиэтажки: комнаты маленькие, потолки низкие, санузлы совмещенные, мусоропроводов и лифтов нет. Но есть и плюсы: такие дома быстро строятся, они дешевые. В хрущевки советские люди переезжают из бараков, коммуналок и общежитий, такая квартирка хоть маленькая, но своя.

Для хозяек, которые с подозрением смотрят на кухни в пять «квадратов», есть социальная реклама. Подсчитали: чтобы приготовить борщ на большой кухне, надо пройти 500 шагов. «Ученые хотят избавить вас от лишних движений и размещают оборудование кухни более рационально — все необходимое под рукой», — говорит диктор в телевизоре.

Типовые хрущевки выстраивают в типовые микрорайоны. Объекты культуры и быта располагают тут же.

Поначалу такие микрорайоны однообразны, сами дома одинаковые по планировке, акцентов и доминант нет. Первая ласточка — застройка в районе улиц Карла Либкнехта, Бондаревской (сейчас — Гикало).

Исследователи архитектуры считают, что первый район, в котором наиболее полно реализовали требования времени, — квартал по улице Волгоградской. Его начали строить в 1958-м. Среди самых давних микрорайонов — застройки по улицам Харьковской, Опанского, Щербакова, микрорайоны Зеленый Луг-1 и 2.

Поначалу есть запрет на строительство зданий выше пяти этажей. Отменят ограничение в августе 1965 года, но первые минские высотки — девятиэтажки на Толбухина — начинают возводить даже раньше.

Только появившись, эти панельные дома сразу засветились в кино: попали в кадры комедии «Саша-Сашенька». Помимо рекордного числа этажей, здания удивляли современников планировкой квартир, среди которых были даже двухуровневые — советские пентхаусы.

Идет время, микрорайоны растут не только вверх, но и вширь, собираясь в более крупные единицы — районы. Хороший пример — Чижовка. Огромный район из шести более мелких частей приходит на место небольшой деревни и берет себе ее имя.

1970−90. Золотой век промышленного домостроения

В начале 70-х крупные жилые районы строят в основном на свободных пространствах городских окраин. Это Восток, Запад, Юго-Запад, Серебрянка, Веснянка, Ангарская, новые микрорайоны Зеленого Луга, Серова.

Формируются и микрорайоны при реконструкции — Веры Хоружей, Куйбышева, Сурганова, Пулихова.

Примета времени — типовые многоэтажки, брежневки. Развернуто массовое жилищное строительство. В зачине фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (вышел в 1975-м) покажут сатиру на то, как панельные коробки шагают по планете.

Домов растущему Минску нужно много. Агитплакаты мотивируют строителей перевыполнять планы.

По легенде, по методу Злобина, то есть бригадным подрядом, который описан в плакате за 1973 год, можно построить дом на 14 этажей за 80 дней вместо 235.

Дома в пространстве теперь располагают интереснее, да и сами здания часто криволинейные, напоминают ломаные линии. Если вы из тех, кто видит в абрисах Италии сапог, то и в Серебрянке найдете восемь домов, которые сверху напоминают паука — в квартале между проспектом Рокоссовского и улицей Плеханова. «Паучка» нюхает «собака» — морду животного напоминает изгиб Свислочи в районе улицы Семенова. В 2000-х все это превратится в загадку в квестах по городскому ориентированию.

Микрорайоны стараются строить с умом. В той же Серебрянке центры повседневного обслуживания населения — прямо у остановок общественного транспорта. Все под рукой: чтобы подбить каблук или постричься, не надо ехать в центр.

Но застройка в это время не только типовая. Банальные брежневки перемежаются зданиями, возведенными по индивидуальным проектам. Среди них — жилые дома на Танковой, Немиге, Захарова, на теперешнем проспекте Победителей.

Некоторые микрорайоны застраиваются в сложных условиях: то большой перепад рельефа, то неправильная форма участков или Слепянская водная система рядом. Архитекторы активно приспосабливают улицы под среду. К тому же благодаря домам разной высоты, каскадным многоэтажкам, поставленным поперек склонов, застройка становится более выразительной.

Микрорайоны Зеленый Луг 5, 6, 7, Восток-1 в профессиональной литературе тех лет называют достижениями советского градостроительства.

Эксперименты

Дома с мозаиками в микрорайоне Восток-1. Архитекторы из стандартных конструкций сумели возвести не только девятиэтажки, но и здания повыше: на 12 и 16 этажей. На крышах задумывались сады, но не срослось. Зато внизу все есть: и объекты обслуживания, и зеленая пешеходная зона.

Большой архитектурный период закончится в феврале 1988 года, вместе с Постановлением ЦК КПБ и Совета министров БССР.

Документ говорил: архитекторы должны органично сочетать новые решения с существующей застройкой, памятниками архитектуры и природы, обращаться к национальным традициям и монументальному искусству. Дома следует чаще строить по индивидуальным проектам. Кое-что из этих предписаний в разных уголках Минска даже удастся выполнить.

После 1991. Дома в независимой Беларуси

После развала Советского Союза растут как грибы после дождя коттеджи. Что касается многоэтажек, то в начале независимости достраивают те, что спроектированы еще в БССР. Так появляются новые микрорайоны в Малиновке, Сухарево, Красном Бору, Уручье-4. Правда, строят теперь не так размашисто, как раньше: жилые образования свыше сотни гектаров уже не встречаются. Во второй половине 1990-х ситуация выравнивается. Наиболее крупный район, который начали строить в эти годы, — Лошица (первые дома сдадут в начале 2000-х).

В 2001-м Мингорсовет утверждает «План функционального использования территории Минска с режимами развития и застройки», где обещает строить в основном среднеплотные жилые кварталы и создавать среду, соразмерную человеку. Планируют и выводить из массового употребления крупнопанельное домостроение как наследие прошлого.

Но что-то пошло не так, и в 2009 году появляется Каменная Горка. Примечательно, что этот жилой район сначала строят без объектов социальной инфраструктуры.

Чем дальше в двухтысячные, тем меньше в городе места. Одна из особенностей времени — уплотнение и связанные с ним скандалы. Добавочные дома ввинчивают вдоль крупных улиц — часто это портит сформировавшийся вид магистралей. По дому, по два, уплотняют сложившиеся микрорайоны, а это допнагрузка на инженерные сети, поликлиники, парковки. Из последних громких историй — уплотнение в довоенном Пушкинском поселке, даже появились карикатуры: «Пушкин стреляется с «Минскградо».

На сцене в двухтысячных играет активную роль МАПИД — организация в основном штампует типовые панельные конструкции для типовых домов.

Почти прорыв в жилом строительстве — монолитно-каркасные дома. Архитекторы хвалят их за податливость: технология позволяет сделать дом любой формы, этажности, запросто экспериментировать с планировками. Известные каркасники — многоэтажки со стилобатом в микрорайоне Лебяжий.

Еще приметы времени? Строительство суперплотных районов у Национальной библиотеки и на месте бывшего аэропорта. И — робкое стремление многоэтажек покорить новую высоту. Один жилой небоскреб (32 этажа) на интерактивной карте Минска уже есть, а второй (повыше) возводят сейчас.