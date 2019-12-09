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В России набирает силу футбольный протест

  • 9.12.2019, 10:17
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В России набирает силу футбольный протест
Иллюстрационное фото

Болельщики вновь ушли с нескольких матчей.

Болельщики еще пяти футбольных команд покинули трибуны на матчах в знак протеста против массовых задержаний фанатов «Спартака» в Петербурге, сообщает «Радио Свобода».

В Самаре с матча ушли фанаты «Крыльев Советов» и Урала. В Сочи сектор покинули болельщики казанского «Рубина», оставив баннер «Фанат — не преступник».

К акции присоединились болельщики «Спартака» и «Ростова» которые во время первого тайма покинули матч на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Ранее с трибун уходили фанаты «Зенита», «Динамо», «Арсенала», «Локомотива», ЦСКА, «Краснодара» и «Уфы». Таким образом болельщики выразили поддержку фанатам «Спартака», которых массово задержали в Петербурге перед матчем с «Зенитом». Об этом сообщило "Эхо Москвы".

На минвшей неделе в Петербурге были задержаны многие десятки фанатов, якобы за массовое нарушение порядка. Вскоре болельщики в других городах стали проводить показательные акции солидарности - покидать трибуны в середине матчей.


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