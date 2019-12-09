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Блогер «Серый Кот» опубликовал яркие кадры с акций за независимость Беларуси

  • 9.12.2019, 10:27
Блогер «Серый Кот» опубликовал яркие кадры с акций за независимость Беларуси
ФОТО: TUT.BY

Люди протестовали два дня и готовы продолжить 20 декабря.

7 и 8 декабря в Минске прошли массовые акции за независимость Беларуси. Митинги и шествия каждый день продолжались по 5 часов и собрали тысячи человек.

Организаторы акций призвали людей выйти 20 декабря, в 18-00 на Октябрьскую площадь Минска, когда будут проходить новые переговоры между Путиным и Лукашенко.

Яркие фото от видеоблогера из Орши «Серого Кота» (Дмитрия Козлова), опубликовал телеграмм-канал «Европейская Беларусь».


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