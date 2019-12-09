СМИ: Отдельная встреча Путина и Зеленского состоится после переговоров «Нормандской четверки» 10 9.12.2019, 11:05

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Информацию подтвердили в Кремле.

Отдельная двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского запланирована в Париже в Елисейском дворце после переговоров "Нормандской четверки", сообщил 9 декабря источник ТАСС.

По словам собеседника, двусторонняя встреча Путина и Зеленского пройдет после завершения основной части нормандского саммита и после совместной пресс-конференции четырех лидеров стран нормандского формата.

При этом отдельные встречи Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель планируются до начала заседания "Нормандской четверки", отметил источник ТАСС. Он добавил, что на встречу четырех лидеров отведено 2,5 часа.

Эту информацию подтвердили в Кремле, сообщают российские СМИ.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что длительность встречи будет зависеть от Зеленского и Путина.

"Встреча Путина с Зеленским пройдет после завершения саммита в нормандском формате. Длительность переговоров будет зависеть от лидеров России и Украины", - сказал он.

Ранее сообщалось, что нормандские переговоры будут длиться около трех часов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались в последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

Зеленский заявлял, что намерен обсудить на саммите сроки обмена "всех на всех" и четкие сроки деоккупации Донбасса.

9 декабря президент Украины прибудет в Елисейский дворец в 15.55 по киевскому времени. В 16.05 Зеленский встретится с Макроном, в 16.30 – с Меркель, в 17.00 состоится встреча всех лидеров четырех стран, в 19.45 лидеры "Нормандской четверки" встретятся с журналистами.