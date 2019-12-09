В Санкт-Петербурге прошли пикеты за независимость Беларуси 1 9.12.2019, 11:21

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Протестующие держали плакаты «Жыве Беларусь!» и «За нашу и вашу свободу».

В северной столице России 8 декабря также прошли пикеты против углубления интеграции Беларуси и РФ, передает «Белсат».

Серия одиночных пикетов прошла на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге. Они проводились в знак солидарности с акциями протеста в Минске, сообщает в Facebook Марина Кен.

«Сейчас Беларуси грозит реальная опасность. Речь идет о поглощении немногочисленного народа, по сравнению с Россией», – отметила участница пикета Евгения Литвинова.

Активистка выразила надежду, что Беларусь останется отдельной независимой страной.

Недалеко от места проведения акции стояли автозаки. К ее участникам подходили полицейские.

Участники также держали плакаты с надписями «Жыве Беларусь!», «За нашу и вашу свободу», «Не надо «интегрировать» Путина на 5-й срок ни в Россию, ни в Беларусь».

Напомним, что 7 и 8 декабря в Минске прошли массовые акции за независимость Беларуси. Митинги и шествия каждый день продолжались по 5 часов и собрали тысячи человек.