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На границе Беларуси со странами ЕС стоят более 1200 фур

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  • 9.12.2019, 11:30
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На границе Беларуси со странами ЕС стоят более 1200 фур
иллюстрационное фото

Cамые большие очереди — на границе с Литвой.

Очереди из грузовиков остаются стоять на границе Беларуси со странами Европейского Союза. Об этом свидетельствует информация Государственного пограничного комитета по состоянию на 08:00 9 декабря, пишет сайт телеканала «Белсат».

Так, на границе с Латвией выезда из Беларуси ожидают более 440 фур – более 260 в «Григоровщине» и более 180 в «Урбанах».

На белорусско-литовской границе стоят более 670 грузовиков: более 190 в «Беняконях», более 170 в «Привалке», более 160 в «Котловке» и более 150 в «Каменном Логе».

Наименьшие очереди на границе с Польшей: более 90 фур в «Брузгах» и более 10 в «Козловичах».


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