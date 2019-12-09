В Израиле создали искусственные фрукты 2 9.12.2019, 11:58

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Автор изобретения стремится придумать новый способ прокормить человечество.

Мейдан Леви, выпускник израильской национальной Академии искусств «Бецалель», разработал пять видов искусственных фруктов на основе коктейлей с высоким содержанием витаминов и минералов, сообщает «Вокруг света».

Проект Леви получил название Neo Fruit. Каждый из пяти плодов серии отличается от других по форме и вкусу, но выполнены они по одной технологии. Сначала Леви печатает оболочку для фрукта на 3D-принтере, используя в качестве материала прозрачную целлюлозу, затем переходит к наполнению, заливая оболочку питательной жидкостью. В ней содержатся различные микроэлементы, необходимые человеку. Составить правильный баланс витаминов и минералов дизайнеру помогли диетологи.

По вкусу искусственные фрукты не напоминают ни один натуральный плод. Все наполнители Леви создал с помощью самодельного устройства, которое позволяет ему «извлекать масла, вкусы и запахи практически из любого вещества». Это дает возможность экспериментировать со вкусами, видом и формой. Например, один из фруктов Леви по форме напоминает раскрытый горох с белыми шариками внутри. Другой фрукт похож на несколько клубник, соединенных одним каркасом.

По мнению Леви, хотя мы и живем в эру изобилия, природные ресурсы все же конечны — особенно с учетом постоянного прироста населения. Поэтому он ищет способы, с помощью которых можно прокормить человечество, не увеличивая площади под сельское хозяйство.