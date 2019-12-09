Тысячи людей вышли на митинг в небольшом райцентре РФ 4 9.12.2019, 12:05

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Массовая акция состоялась в Котласе.

В городе Котлас Архангельской области РФ в воскресенье несколько тысяч человек вышли на митинг против строительства мусорного полигона в поселке Шиес, куда планируется свозить отходы из Москвы, сообщает Радио Свобода.

Один из организаторов митинга Вячеслав Григорьянц в беседе с корреспондентом Север.Реалии оценил число участников в три тысячи. Население города - около 60 тысяч человек.

В городе Котлас, который находится рядом с Шиесом, на митинг против московского мусора вышел почти КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ ЖИТЕЛЬ — 10 тысяч человек при населении 61 тысяч!



Послушайте этих достойных уважения людей и покажите друзьям. Потому что по телевизору уже ГОД про это упорно молчат pic.twitter.com/Eazgcc8HUr — Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) December 9, 2019

Основное требование протестующих - прекратить строительство полигона на станции Шиес.

В Котласе Архангельской области протестующие вышли в поддержку и защиту активистов Шиеса, а также против строительства мусорного полигона.#Россия #Шиес #Котлас pic.twitter.com/UqQXdggz1H — Зелёная Лента (@zelenayalenta) December 8, 2019

Выступающие также высказали претензии в адрес сотрудников полиции. По словам Григорьянца, правоохранительные органы "не охраняют наши права, они охраняют права непонятно кого". Со сцены митингующие критиковали чиновников, вспоминая "все их обещания, которые фактически не выполнены". Активист отметил, что люди вынуждены выходить на митинги, потому что власти "по-другому не слышат".

Протесты против строительства мусорного полигона в поселке Шиес продолжаются уже почти год. Против полигона выступают местные жители, активисты и экологи. Они считают, что работа свалки приведет к экологической катастрофе.