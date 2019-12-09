Минские Фермопилы 1 9.12.2019, 12:23

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Фото: AP

Понимает ли Кремль, во что ввязался?

Своими Фермопилами минские «спартанцы» считают борьбу против углубления интеграции Беларуси и России. Непосредственный повод для протестов — встреча Путина и Лукашенко в Сочи, которая проходила в эти выходные и была посвящена как раз «углублению интеграции», пишет российский журналист Роман Попков на сайте mbk.news.

Ожидалось, что в ходе переговоров Путин и Лукашенко подпишут итоговый план интеграции, но главные вопросы будут решаться именно в экономической сфере. Однако оппозиция в Беларуси протестует против постепенного политического аншлюса.

Опасения эти вполне объяснимы. Присоединение Беларуси к России в любом формате решает для Путина вопрос о власти в 2024 году. Преобразование «союзного государства» из конфедерации в федерацию — это, по сути, создание нового государства, нового субъекта международного права. Перед Путиным открывается возможность еще два срока просидеть в кресле президента такой странной «федерации». И даже прямое вхождение Беларуси в состав РФ позволяет заявить о «переучреждении» российского государства с обнулением всех предыдущих отсиженных Путиным президентских сроков.

Среди белорусов есть свои отчаянные и талантливые пассионарии — в первую очередь, местные анархисты и патриоты. Именно по ним и бьет с особой жестокостью режим Лукашенко. При этом белорусы с огромным интересом расспрашивают москвичей о нынешнем русском молодежном протесте. Удивительно, но факт: хотя в Минске много молодежи, выглядящей вполне по-европейски, на митингах оппозиции она не задает тон. Даже на сегодняшних акциях в толпе можно увидеть парней и девушек — и не сказать, что их мало. Но дух протеста в Минске (в отличие от Москвы) определяют не они, а люди 35−40 лет и старше. Хотя именно молодежь Беларуси в первую очередь заинтересована в европейском выборе своей родины.

Еще одно препятствие для аншлюса — нежелание широких масс белорусского народа расставаться со своим независимым государством, в котором они живут уже 28 лет, успев сформировать свою национальную и гражданскую идентичность. Не все из сторонников суверенной Беларуси — убежденные оппозиционеры. Но подавляющее большинство белорусов стать россиянами не желают. Реальные действия по подрыву политической независимости Беларуси неизбежно превратят нынешние шествия в куда более широкое народное движение протеста.

Вопрос в том, понимают ли это в Кремле? Осознают ли, что Беларусь — это не Крым? Просчитывают ли опасные последствия авантюр на «белорусском фронте»?