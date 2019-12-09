Названы наиболее и наименее продуктивные украинские депутаты 9.12.2019, 12:37

Рада нового созыва отмечает 100 дней работы.

Комитет избирателей Украины проанализировал показатели законодательной работы депутатов за первые 100 дней работы Верховной Рады и назвал наиболее и наименее продуктивных нардепов, пишет «Новое время».

По данным КИУ, за период из 28 августа по 6 декабря народные депутаты зарегистрировали 797 проектов законов, что является высоким показателем.

Несмотря на это, 24 депутата пока не инициировали ни одного проекта закона. Большинство из них — 13 человек — являются представителями Слуги народа. Это, в частности, Михаил Ананченко, Анатолий Драбовский, Максим Заремский, Олег Колев, Александр Копыленко, Елена Лис, Василий Мокан, Дмитрий Налетов, Максим Пашковский, Ольга Руденко, Ольга Саладуха, Андрей Стрихарский, Любовь Шпак.

Во фракции Оппозиционной платформы — за жизнь таких депутатов девять: Виталий Борт, Олег Волошин, Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Ринат Кузьмин, Юлия Левочкина, Вадим Столар, Григорий Суркис, Федор Христенко.

В то же время в Верховной Раде есть депутаты, которые уже стали авторами десятков проектов законов. Рекордсменом по количеству зарегистрированных документов является внефракционный Дмитрий Шпенов, который стал автором 70 проектов законов. Также в пятерке самых «продуктивных» — Михаил Цимбалюк из ВО Батькивщина (54 проекта законов), Андрей Пузийчук, ВО Батькивщина (47 проектов), Наталия Королевская, ОПЗЖ (47 проектов), Данил Гетманцев, Слуга народа и Юрий Солод, ОПЗЖ — по 45 проектов.

Во внимание принимались только проекты законов, проекты постановлений не учитывались.