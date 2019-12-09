Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp, House cнова возвращаются в Беларусь 9.12.2019, 12:47

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Бренды выходят на белорусский рынок напрямую.

Польский бренд LPP, куда входят Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp, House, который недавно отозвал из Беларуси свои франшизы, возвращается в Беларусь. Флагманские магазины откроются в торгово-развлекательном комплексе Triniti в Гродно. Также отдельные магазины будут открываться и в Минске, сообщает The Village Беларусь.

В LPP Group объясняют выбор торгового центра в Гродно удачным расположением и современной планировкой торгового комплекса, который изначально проектировали под международные бренды. «Нам важен стратегический взгляд на развитие бизнеса у наших партнеров. Изначально верное, на наш взгляд решение, строится в регионе, где не представлено большинство европейских брендов, уже дает нам возможность торговать уникальным товаром, а, значит, быть вне конкуренции».

Осенью белорусские владельцы франшизы LPP начали закрывать магазины Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp, House в торговых центрах Минска. Ситуация наделала много шума, поскольку поляки отказались от выкупа этих магазинов. Тогда же стало известно, что поляки планируют выйти на белорусский рынок напрямую.