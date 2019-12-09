Андрей Войнич: Похоже, мода на свободу возвращается 1 9.12.2019, 12:59

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Андрей Войнич

Главное — не упустить возможности.

«Тема выходных — протесты в Минске. Поделюсь и я впечатлениями», — пишет для Charter97.org блогер Андрей Войнич.

«Много новых лиц. Студенты, молодые пары. Кто-то с маленькими детьми на плечах, кто-то держит за руку детей постарше. Недоумение на лицах, когда журналисты и некоторые политики спрашивали: «а вы не боитесь?». Улыбки, братания с незнакомыми участниками протестов.

Вспоминаю акции протеста конца 90-ых: на них ходили, потому что это было модно, круто. На них искали единомышленников и новых друзей. В сером Минске, постепенно скатывающимся во мрак совковой диктатуры, улица была той отдушиной, которая позволяла почувствовать себя свободным человеком. Похоже, мода на свободу возвращается.

Со мной в колонне рядом шла молодая девушка, лет 16. Разговорились, оказалось что она первый раз пришла на такое мероприятие, а вообще она - школьница, выпускной класс. Почему решила прийти? Потому что, если ничего не сменится, то впереди — все тот же совково-колхозный тухляк и мрак. Перспектив она не видит вообще после школы, а если еще и с Россией дальше объединимся, то вдобавок ко всему — еще и новый железный занавес на горизонте маячит.

Уезжать она не хочет из Беларуси, никуда, хочет жить тут, завести семью, работать… Но как тут жить дальше? Поэтому и вышла.

Если даже они понимают, что мы уже на краю, то значит мы на пороге развязки и очень скоро все изменится. Главное — не проморгать возможности, не откладывать перемены на завтра. Знаю точно — эти люди терпеть Лукашенко и его дурость больше не будут».