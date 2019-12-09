«Искандеры уже икают» 10 9.12.2019, 13:10

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Крымчане — о санкциях против России.

Никакие разговоры о «пользе» международных санкций на крымчан не действуют. По той простой причине, что жители Крыма эти санкции постоянно ощущают на себе и неустанно жалуются на них в соцсетях, пишет «Крым. Реалии».

Больше всего неудобств крымчане испытывают в финансовой сфере. Международные платежные системы и сервисы денежных переводов в Крыму уже несколько лет не работают.

Крым. Начали за Western Union, а закончили за "задолбали эти камни с неба. Не может россия обеспечить людям нормальную, жизнь пусть вернет назад Украине". Прочтите pic.twitter.com/1FScQSZb54 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) September 14, 2019

Что характерно, иметь дело с Крымом опасаются не только американские и европейские компании, но и российские.

В ФБ читатели подсказали, что и в терминалах QIWI в Крыму (которых пока овердофига) уже нельзя пополнить их же кошелёк. По номеру карты — ещё можно, а по номеру кошелька — фсьо. — Wasily Crimea (@wasily_crimea) December 7, 2019

Игорь Кириченко

Яндекс-карты тоже не доставляют в Крым. Мне отказали в перевыпуске карты ввиду невозможности выдачи по месту моего жительства. Не высылают.

Andrey Terehov

в Крыму нет почты России, это международная компания, она с Крымом не работает, санкции. У нас почта Крыма. Пойми, в Крыму все через одно место надо заказывать, включая впн, выезжая в Краснодарский край, у нас и киви-терминалов на самом деле нет, на всех чеках обслуживаются в Краснодарском крае, вместо нормальных российских банков – у нас в Крыму подвидом этих банков успешно оболванивают крымчан микрозаймы, у которых в реквизитах оплаты стоят Сбербанк, Втб-24, Альфа-банк. Все отжатые магазины сменили названия: был АТБ – стал Пуд, Эпицентр превратился в Нова-центр. Сегодня началась продажа билетов на чемпионат Европы по футболу в Санкт-Петербурге, но Крыма там нет, так как он является частью Украины на сайте УЕФА. МТС – и та не признала Крым, сейчас продает все вышки и оборудование в Украине и покидает Крым, будет опять непонятно какая левая связь, которая не попадает под санкции, ни Билайна, ни Мегафона здесь никогда не будет...

Lenora Dyulber

2014-й, лето в Судаке, скрепный отдыхающий весь вспотел в поисках банкомата Сбербанка. На его вопрос, где ближайший, горожане с хохотом ответили в – в Краснодаре!

обычный крымчанин, не имеющий долгов и кредитов сейчас и при Украине тоже, кстати, решил открыть на материке себе дебитовую карту, подал заявку и стал ждать...

но с аусвайсом не обилечивают на России

ибо Крым-Украина

в РФ помнят это.Особенно банки pic.twitter.com/VojbZBWBqj — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 25, 2019 Крымские банкиры скулят из-за санкций и нежелания российских банков иметь ничего общего с клиентами из Крыма. Пропагандоны пишут: "Видимо, еще очень долго крымчане будут оставаться гражданами "второго сорта", по крайней мере, для кредитного сектора" https://t.co/9F8VKg19AT pic.twitter.com/mcYOAGBe6J — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) November 19, 2019

Болезненным ударом для многих крымчан стал отказ китайской торговой онлайн-площадки AliExpress высылать посылки в Крым.