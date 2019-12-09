Рассказы о неловких моментах делают людей креативнее 9.12.2019, 13:15

В них раскрывается творческий потенциал.

Неловкие ситуации и смущение раскрывают творческий потенциал, уверены специалисты Школы менеджмента Kellogg. Они провели ряд исследований, чтобы доказать это, пишет журнал «Нож».

В первом эксперименте приняли участие 111 добровольцев. Исследователи разделили их на две группы: одних попросили вспомнить случай, за который им стыдно, а других — рассказать историю, заставляющую их гордиться собой.

Затем участникам раздали скрепки для бумаги и предложили придумать для них как можно более креативный способ применения. Люди из первой группы сгенерировали на 26 % больше идей, чем из второй. Кроме того, их предложения были гораздо разнообразнее — от использования скрепок в качестве сережек до украшениями ими коктейлей.

Во втором эксперименте участвовали 93 менеджера, проходящие университетские курсы руководителей. Их случайным образом разделили на группы по три человека — одни команды должны были рассказывать неловкие моменты, а другие делились приятными воспоминаниями.

Сначала у многих из тех, кто рассказывал про стыдные ситуации, возникал вопрос: кто должен начать первым. Потом все неизбежно преодолевали смущение и в итоге группы вместе смеялись, но не над человеком, а над историей и ее незначительностью.

Потом всех участников просили придумать, как необычно использовать картонную коробку. Результат был такой же, как в первом эксперименте — рассказчики стыдных историй справились заданием лучше более чем на 26 %.

«Когда люди озвучивают неловкие ситуации, они убирают барьер самоцензуры, — говорит Ли Томпсон, одна из авторов исследования. — Это может пригодиться компаниям на практике, ведь все руководители ждут от сотрудников интересных решений, независимых суждений и оценки».