«Настоящее время»: В Минске два дня протестовали против интеграции с Россией 9.12.2019, 13:21

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Фото: «Радыё Свабода»

Иностранные СМИ пишут о белорусских акциях за независимость.

В столице Беларуси – Минске – два дня продолжались мирные акции протеста против интеграции с Россией, пишет издание «Настоящее время».

Акции протеста начались днем 7 декабря 2019 года. Группы протестующих в Минске выстраивались в живые цепи по несколько десятков человек вдоль проспекта Независимости, множество людей вышли на Октябрьскую площадь. Участники мирной несогласованной с властями акции провели митинг, а затем отправились шествием по Минску с бело-красно-белыми флагами и лозунгами «Жыве Беларусь!».

В общей сложности протестующие ходили по городу около пяти часов, провели несколько митингов, на которых выступили оппозиционеры и общественные деятели. Они призвали жителей Минска вновь выйти протестовать на Октябрьскую площадь на следующий день.

В этот же день интеграцию обсуждали в Сочи Лукашенко и Путин. Они обсуждали «дорожную карту» интеграции в рамках «союзного государства». Протесты вызвали их планы по "углублению интеграции", обсуждение единого налогового кодекса двух стран, а также закрытый характер переговоров.