Госдолг Беларуси в 2020 году: риски нарастают 7 9.12.2019, 14:00

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Основные обязательства приходятся на Россию и Китай.

В будущем году Беларусь должна направить на выплаты по госдолгу около 8,7 млрд рублей, при этом более чем на 90% долг этот валютный. По мнению экспертов, приоритеты долговой политики должны заключаться в снижении валютных и политических рисков, пишет Дмитрий Заяц в статье на сайте на naviny.by.

Пиковые выплаты меньше не становятся

Беларусь с 2013-го платит по госдолгу ежегодно свыше 3 млрд долларов. Эти так называемые пиковые выплаты по госдолгу с тех пор не снижаются — долговая нагрузка на казну остается высокой. Платежи по обслуживанию долга власти осуществляют за счет бюджета, погашение основного долга государство в основном (на 75%) рефинансирует за счет новых заимствований.

Выплаты по госдолгу оцениваются Минфином в 2020 году на уровне 3,9 млрд долларов. К слову, в 2018 году выплаты по госдолгу составляли 3,8 млрд долларов, в 2019-м были запланированы на аналогичном уровне. Таким образом, выплаты по госдолгу в 2020 году останутся весьма значительными.

В рублевом выражении выплаты по внутреннему и внешнему госдолгу составят около 8,7 млрд рублей, при этом на расходы по внешнему госдолгу нужно будет направить из этой сумму 6 млрд рублей.

Если говорить о внешнем госдолге, то основные платежи Беларусь должна будет сделать в пользу восточных кредиторов.

Так, России Беларусь в будущем году должна вернуть 2,8 млрд рублей. Евразийскому фонду стабилизации и развития, которым фактически управляет российский Минфин, страна должна будет отдать еще 1,08 млрд рублей. Таким образом, почти две трети выплат по внешнему госдолгу связаны с исполнением обязательств перед Россией.

Кроме этого, 1,3 млрд рублей (естественно по курсу в иностранной валюте) Беларусь должна будет заплатить в будущем году по китайским кредитам. Как видим, на Поднебесную уже приходится более 20% выплат по внешнему госдолгу.

Еще 0,7 млрд рублей Беларусь должна вернуть Всемирному банку и инвесторам, которые купили на внешних финансовых рынках белорусские облигации.

Что касается кредиторов, которым государство должно возвращать деньги на внутреннем рынке, то их Минфин не раскрывает.

Как будем платить по долгам?

На платежи, связанные с обслуживанием госдолга, будут направлены доходы бюджета, в том числе поступления от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты. Что касается выплат на погашение госдолга, то решить эту задачу планируется несколькими путями.

В частности, планируется занять на внешних рынках около 3 млрд рублей, на внутреннем рынке — 1,4 млрд рублей. Кроме этого, 1,6 млрд рублей планируется погасить за счет недолговых источников (в частности, речь идет об использовании 500 млн долларов из валютных резервов Минфина).

Вообще, власти в долговой сфере поставили амбициозную цель.

«Задача стоит достаточно амбициозная — снизить уровень госдолга к ВВП с текущих 37% до 25% к 2025 году. Это сложная задача, ее решение зависит от многих факторов, но как целевой показатель для работы Минфина в области менеджмента госдолга задача вполне понятная, будем ее пытаться решать», — сказал министр финансов Максим Ермолович.

Госдолг Беларуси: валютные и политические риски

По мнению экспертов, снижения госдолга до целевого ориентира можно добиться только в случае увеличения ВВП до 100 млрд долларов в 2025 году (в 2018-м он составлял 60 млрд долларов).

«Шансов уменьшить величину госдолга за счет увеличения долговых выплат практически нет», — отметил в комментарии для БелаПАН директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Согласно оценке Исследовательского центра ИПМ, если Россия не компенсирует Беларуси потери, вызванные налоговым маневром, валютные поступления нашей страны в 2019-2024 годах могут сократиться на 9,2 млрд долларов. К слову, эта цифра сопоставима с годовыми доходами республиканского бюджета.

«В условиях серьезных вызовов, которые могут привести к выпадению значительных доходов бюджета, будет очень хорошим сценарием удержать госдолг на нынешнем уровне и не допустить его увеличения в будущем», — полагает Чубрик.

По мнению эксперта, в сложившихся обстоятельствах следует закладывать основу для устойчивого экономического роста и одновременно с этим снижать финансовую зависимость от России, то есть политические риски.

«Уходящий год показал, что финансовые риски, исходящие из России, реализовались. Беларусь не получила от России кредитов, на которые рассчитывала. Соответственно, время показало, что необходимо диверсифицировать источники финансирования», — отметил эксперт.

По его мнению, для финансирования выпадающих доходов бюджетов необходимо найти дешевые и длинные деньги.

«Очевидно, получить такое финансирование мы можем у МВФ, который к тому же готов финансово поддержать структурные изменения по повышению эффективности белорусской экономики», — считает Чубрик.

В свою очередь, эксперты Национального банка полагают, что необходимо не только диверсифицировать структуру госдолга, но и уменьшать валютные риски.

Сейчас почти весь внешний госдолг и более 80% внутреннего госдолга номинирован в иностранной валюте, а доходы белорусского бюджета в основном номинированы в рублях. Соответственно, в сложившихся обстоятельствах любая значимая корректировка курса чревата существенным увеличением долговой нагрузки на бюджет.

«В 2000-х Украина привлекла заимствования в швейцарских франках по ставке 3% годовых. Казалось, выгодно. Однако по факту из-за корректировки валютного курса страна по тем займам заплатила 36% годовых», — отметил заместитель начальника управления исследований Нацбанка Михаил Демиденко.

Чтобы с Беларусью такая история не случилась, нужно поэтапно уходить от валютных заимствований, считает эксперт.

К слову, белорусский Банк развития в 2019-м уже привлек дебютные рублевые заимствования на внешнем рынке.

«Нужно продолжать снижать валютную составляющую в структуре госдолга Беларуси, заменяя ее рублевой, даже несмотря на более высокую стоимость таких заимствований. Это позволит снизить валютные риски», — резюмировал Демиденко.