В Офисе Зеленского подтвердили встречу с Путиным в Париже 1 9.12.2019, 13:52

Этому будут предшествовать переговоры с Макроном и Меркель.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил журналистам 9 декабря, что в день нормандского саммита в Париже президент Украины Владимир Зеленский проведет двусторонние встречи с лидерами "Нормандской четверки", передает gordonua.com.

"Сперва президент Зеленский проведет две двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после этого с канцлером Германии Ангелой Меркель и далее уже будет встреча в нормандском формате четырех лидеров. После встречи четырех лидеров в нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", – заявил Тимошенко

На вопрос, почему встреча с Путиным состоится после переговоров "Нормандской четверки", Тимошенко ответил: "Такой формат, так договорились лидеры… Сперва будет встреча в нормандском формате".

Он добавил, что пока никто не может точно сказать, сколько времени будут проходить как переговоры четырех лидеров, так и двусторонние встречи.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались в последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

Зеленский заявлял, что намерен обсудить на саммите в Париже 9 декабря 2019 года сроки обмена "всех на всех" и четкие сроки деоккупации Донбасса.

9 декабря президент Украины прибудет в Елисейский дворец в 15.55 по киевскому времени. Согласно графику саммита, в 16.05 Зеленский встретится с Макроном, в 16.30 – с Меркель, в 17.00 состоится встреча всех лидеров четырех стран, в 19.45 лидеры "Нормандской четверки" дадут пресс-конференцию.