Экс-посол Беларуси в Германии: Есть еще один повод подать на Лукашенко в суд 2 9.12.2019, 14:12

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Петр Садовский выступил с предложением.

В Минске два дня подряд проходили марши в защиту независимости. В воскресенье на Октябрьского площади, которую белорусские патриоты принципиально называют площадью Калиновского, среди прочих выступил и дипломат, языковед Петр Садовский. Он сделал прогноз, какая реакция будет на выход людей на улицы от Александра Лукашенко, сообщает «Радыё Рацыя».

- Лукашенко через пару дней скажет: ну вот, я милиции сказал, не трогайте их, пускай эти отщепенцы, политические маргиналы ходят, при этом он будет применять такую оскорбительным «трасяночную» формулу, говоря по-русски, вставлять отдельные белорусские слова типа «свядомые» . Этих примеров я лично собрал 27.

При одобрении людей было озвучено предложение требовать заведения уголовного дела на Лукашенко за оскорбление белорусского языка.

- Есть группы языковых экспертов при Европарламенте, при Еврокомиссии. Нам надо или от имени граждан, или от имени собрания, или от имени Таварыства беларускай мовы, или белорусского школы, не важно, заводить дело на гражданина такого-то, который регулярно разжигает вражду между гражданами государства по языковым признакам.