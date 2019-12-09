Трамп предостерег Ким Чен Ына 1 9.12.2019, 14:06

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КНДР может потерять все.

Президент США Дональд Трамп предостерег председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына от провокаций в вопросе ядерного разоружения. Северокорейский лидер может потерять все, если будет "проявлять враждебность", написал глава Белого дома в своем микроблоге Twitter в воскресенье, 8 декабря. У азиатской страны есть "огромный экономический потенциал", но она должна "провести денуклеаризацию, как обещано", подчеркнул Трамп. По его словам, "НАТО, Китай, Россия, Япония и целый мир едины в этом вопросе". Ким Чен Ын не хочет "сводить на нет особые отношения" с президентом США или "вмешиваться в президентские выборы" в ноябре 2020 года, добавил глава Белого дома, сообщает dw.com.

....with the U.S. Presidential Election in November. North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, has tremendous economic potential, but it must denuclearize as promised. NATO, China, Russia, Japan, and the entire world is unified on this issue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2019 г.

Пхеньян раскритиковал это предостережение Трампа. Лидер КНДР может изменить свое отношение к президенту США, если тот продолжит делать "неуместные, опасные" высказывания, говорится в заявлении от имени высокопоставленного представителя КНДР Ким ен Чхоля, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). "Нам больше нечего терять", - добавил он, назвав главу Белого дома "нетерпеливым стариком".

Северная Корея 8 декабря объявила об успешном проведении "очень важных" испытаний на полигоне Сохэ. Агентство ЦТАК не уточнило, о каких именно испытаниях шла речь. Полигон Сохэ ранее использовался для запуска космических ракет и испытаний ракетных двигателей.

Встречи Трампа и Ким Чен Ына

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. На первой встрече президента США и северокорейского лидера 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели.

Вторая встреча Трампа и Кима в конце февраля 2019 года в Ханое закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы Северной Кореи.

Вашингтон и Пхеньян по-разному оценили переговоры в Стокгольме

В июне государственные лидеры договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне. В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование США. При этом Госдепартамент Соединенных Штатов назвал переговоры хорошими и подчеркнул необходимость времени и терпения для поиска решений.