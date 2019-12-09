WADA: «Чистые» россияне смогут выступить только под белым флагом 5 9.12.2019, 14:17

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Без формы и гимна.

Исполком WADA решил, что на ближайших Олимпиадах, чемпионатах мира, Паралимпиадах в течение 4 лет смогут выступить только "чистые" российские спортсмены, но только под нейтральным флагом, без формы и без гимна, сообщает "Прессбол".

"Российский флаг не может быть поднят ни при каких обстоятельствах на любом крупном спортивном событии, организованном в течение ближайших четырех лет", — решил исполком WADA.

Более строгая процедура получения нейтрального статуса и предоставления доказательств "чистоты" будет прописана дополнительно.