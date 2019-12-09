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Видеохит: Илон Маск катается вокруг Лос-Анджелеса на Tesla Cybertruck

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  • 9.12.2019, 15:20
  • 4,296
Видеохит: Илон Маск катается вокруг Лос-Анджелеса на Tesla Cybertruck

Бизнесмен поехал в ресторан с друзьями.

Изобретатель и бизнесмен Илон Маск съездил 7 декабря на своем новом творении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck — в ресторан в Малибу. Пользователи сняли машину на фото и видео. Об этом сообщил портал TMZ.

Маск отправился в ресторан Nobu вместе со своими друзьями — певицей Граймс и главным дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном. После ужина он показал пикап голливудскому актеру Эдварду Нортону. Очевидцам удалось снять на видео футуристический автомобиль, который едет по дороге Лос-Анджелеса.

Маск презентовал Cybertruck 22 ноября. Во время представления машины случился курьез — предприниматель и его ассистент решили проверить стекла Cybertruck на прочность. Они разбились от попадания металлическим шаром. На следующий день после презентации изобретатель рассказал, что Tesla получила около 150 тысяч заказов на новый пикап.


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