Cтало известно, кого Зеленский взял с собой на переговоры в Париж

Cтало известно, кого Зеленский взял с собой на переговоры в Париж13
- 9.12.2019, 16:16
- 3,183
Опубликован список.
В состав официальной делегации Украины на встречу в "нормандском формате" вошли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Иван Баканов и главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, сообщает hromadske.ua из Франции, cо ссылкой на слова заместителя главы Офиса президента Украина Кирилла Тимошенко:
"У нас достаточно большая делегация. Есть господин Хомчак... Вы увидите, когда мы будем выходить".
В частности, как сообщает издание, кроме президента Владимира Зеленского, на встречу нормандской четверки прибыли:
министр иностранных дел Вадим Пристайко;
министр внутренних дел Арсен Аваков;
министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель;
глава Службы безопасности Иван Баканов;
главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак;
первый помощник президента Сергей Шефир;
помощник президента Андрей Ермак;
советник президента Руслан Демченко;
глава офиса президента Андрей Богдан;
заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;
заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.