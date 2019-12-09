Cтало известно, кого Зеленский взял с собой на переговоры в Париж 13 9.12.2019, 16:16

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Опубликован список.

В состав официальной делегации Украины на встречу в "нормандском формате" вошли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Иван Баканов и главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, сообщает hromadske.ua из Франции, cо ссылкой на слова заместителя главы Офиса президента Украина Кирилла Тимошенко:

"У нас достаточно большая делегация. Есть господин Хомчак... Вы увидите, когда мы будем выходить".

В частности, как сообщает издание, кроме президента Владимира Зеленского, на встречу нормандской четверки прибыли:

министр иностранных дел Вадим Пристайко;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель;

глава Службы безопасности Иван Баканов;

главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак;

первый помощник президента Сергей Шефир;

помощник президента Андрей Ермак;

советник президента Руслан Демченко;

глава офиса президента Андрей Богдан;

заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;

заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;

заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;

исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.