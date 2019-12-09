Американская General Motors выходит из совместного бизнеса с российским «Автоваз» 3 9.12.2019, 16:39

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Стороны не раскрывают финансовые подробности сделки.

Американская автомобильная компания General Motors (GM) выйдет из совместного предприятия (СП) в российском Тольятти GM-AVTOVAZ. Об этом 9 декабря проинформировала российская компания "Автоваз", сообщает "Гордон".

"Автоваз" подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-AVTOVAZ у американской компании. Совместное предприятие станет 100% аффилированной компанией группы АВТОВАЗ. Стороны не раскрывают финансовые подробности сделки", – сказано в сообщении.

В "Автовазе" отметили, что сотрудничество с General Motors продолжалось с 2001 года. После выхода американской компании из СП предприятие переименуют.

Российский производитель подчеркнул, что выпускаемый сейчас автомобиль Niva-Chevrolet в дальнейшем "получит беджи Lada".