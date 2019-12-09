Компенсация за «грязную нефть»: Лукашенко вдвое сократил аппетиты 3 9.12.2019, 16:48

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Но даже с компенсацией в таком размере никакой ясности нет.

Беларусь продолжает настаивать на компенсации за поставки "грязной" российской нефти, произошедших весной 2019 года. Но сумма, на которую претендует наша страна, за полгода сократилось вдвое, сообщает "Еврорадио".

В июне Мозырский НПЗ, на который попала загрязнённая хлорорганикой российская нефть, через концерн "Белнефтехим" выставил "Роснефти" счёт в $155 млн, об этом писала российская газета" Коммерсантъ". Теперь же посол Беларуси в России Владимир Семашко, комментируя итоги переговоров между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, называет намного более скромную цифру: около $70 млн.

Но даже с компенсацией в таком размере никакой ясности нет.

"Мне показалось, что 6 числа [в этот день встречались премьер-министры Беларуси и России. — прим.] нашёл разрешение этот вопрос, было согласие и премьера России о том, что так же, например, как венгерская компания MOL отрегулировала с "Транснефтью": за каждый баррель грязной нефти — компенсация $15, — цитиует Семашко БелТА. — Это бы устроило и нас. Но в субботу [когда встречались Лукашенко и Путин. — прим.] это уже как-то по-другому всё прозвучало".

По сведениям "Коммерсанта", на Мозырский НПЗ попало 370 тысяч тонн загрязнённой российской нефти. Но Беларусь может требовать компенсацию не только за это, но и за потерянный доход Новополоцкого НПЗ — хлорированная нефть к нему не дошла, но он вынужден был работать на неполную загрузку. Также урон был нанесён нефтепроводу "Дружба" — об этом говорил Александр Лукашенко. Он оценивал размер возможной компенсации более чем в $100 млн, а по рассчётам газеты "Ведомости" ущерб мог составить от $271,3 млн до $435,3 млн.

Семашко также намекнул на то, что существуют разные методики подсчёта убытков.

"Оба завода работали вполсилы, это потеря выгоды, потеря прибыли, можно отсюда посчитать. На следующей неделе должен приехать Рыбаков [председатель концерна "Белнефтехим". — прим.] с предельно выверенными юридическими документами и предъявить эти претензии".