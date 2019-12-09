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Фотофакт: В Москве протестовали против «интеграции»

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  • 9.12.2019, 16:51
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Фотофакт: В Москве протестовали против «интеграции»

Участники акции вышли к белорусскому посольству.

У белорусского посольства в Москве 8 декабря состоялся одиночный пикет против так называемой интеграции Беларуси и России.

Участник акции анархист Константин Мкртчян заявил «Новаму часу»: «Я вышел с пикетом потому что откликнулся на призыв, прозвучавший во время акции на Октябрьской площади. Я хотел показать, что и в нашей стране есть те, кто против интеграции. "Интеграцией" называют кулуарные махинации, которые хотят представить как "улучшение добрососедских отношений". Но истинная цель не ясна, и я отношусь к этому с большой настороженностью.

У людей, которые живут в наших странах, очень много проблем с действующим режимом. Наши режимы нуждаются в реальной трансформации, а не в подковерной "интеграции". Ничем хорошим она не кончится.

Я надеюсь, что никакой интеграции не будет. Не хотелось бы, чтобы власть так глупо подталкивала народ к революции».

Напомним, в Минске два дня подряд (7 и 8 февраля) проходили акции в защиту независимости Беларуси. Протестующие выступали против тайных переговоров Путина и Лукашенко.


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