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Украинцы назвали лучшие города страны по уровню возможностей и свобод

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  • 9.12.2019, 17:01
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Украинцы назвали лучшие города страны по уровню возможностей и свобод

Города оценивали по девяти параметрам.

Украинцы назвали Житомир, Ивано-Франковск и Винницу лучшими городами по уровню возможностей и свобод.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на результаты опроса Социологической группы "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

Города оценивали по 9 параметрам: возможность свободно выражать свои мысли, свободно передвигаться всеми частям города, возможность включаться в процесс формирования решений в городе, разнообразно проводить досуг, получать качественное образование, самореализовываться и заниматься предпринимательской деятельностью, получать достаточно денег за свою работу, свободно реализовать свои духовные потребности.

Значение индекса колеблется от 1 до 5, где 1 означает "ужасно", а 5 – "отлично".

Опрос проводился 6 сентября – 10 октября во 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе.

Выборка включала 19200 респондентов.

Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 67,7%.


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