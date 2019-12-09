Украинцы назвали лучшие города страны по уровню возможностей и свобод

Украинцы назвали лучшие города страны по уровню возможностей и свобод1
- 9.12.2019, 17:01
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Города оценивали по девяти параметрам.
Украинцы назвали Житомир, Ивано-Франковск и Винницу лучшими городами по уровню возможностей и свобод.
Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на результаты опроса Социологической группы "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.
Города оценивали по 9 параметрам: возможность свободно выражать свои мысли, свободно передвигаться всеми частям города, возможность включаться в процесс формирования решений в городе, разнообразно проводить досуг, получать качественное образование, самореализовываться и заниматься предпринимательской деятельностью, получать достаточно денег за свою работу, свободно реализовать свои духовные потребности.
Значение индекса колеблется от 1 до 5, где 1 означает "ужасно", а 5 – "отлично".
Опрос проводился 6 сентября – 10 октября во 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе.
Выборка включала 19200 респондентов.
Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 67,7%.