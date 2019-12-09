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Посетитель выставки съел банан за $120 тысяч

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  • 9.12.2019, 17:19
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Посетитель выставки съел банан за $120 тысяч

Инцидент произошел на ярмарке Art Basel в Майами.

Нашумевшую инсталляцию Маурицио Каттелана продали французскому коллекционеру, но произведение искусства до владельца не доехало, пишет «Вокруг света».

Инцидент произошел на ярмарке Art Basel в Майами. Приклеенный скотчем к стенке банан съел художник и коллекционер Дэвид Датуна. Эта акция также была перформансом — Датуна назвал его «Голодный художник».

«Я могу съесть и банан, и его концепцию, потому что я художник, а не обычный человек», — объяснил он. Дэвид Датуна сказал, что очень любит Маурицио Каттелана и поэтому считает забавным, когда один художник «ест» другого.

Что в итоге передадут анонимному французскому коллекционеру, купившему инсталляцию за 120 тысяч долларов, пока неизвестно. По мнению представителя Galerie Perrotin Люсьена Терраса, произведение искусства совсем не испорчено: «Банан – это идея».


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