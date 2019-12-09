К станку и под елку 8 9.12.2019, 17:24

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Почему власти не хотят давать белорусам выходной 31 декабря.

Понимаете, у нас традиция: каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим на работу, работаем, пишет «БелГазета». Ну, это давно повелось, понимаете. В связи с этим искренне возмущены появившимися в т.н. интернете петициями с требованиями сделать выходными не только 1-2 января, но и 31 декабря. Если не только 1-2 января, но и 31 декабря выходной, то когда работать?

Действительно, такая петиция есть, она собрала более 15 тыс. подписей, не отражающих, как выяснилось, мнения трудящихся. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас, еще в ноябре обещавший рассмотреть челобитную граждан.

Очевидно, Сергей Николаевич достойно и весьма глубоко изучил вопрос о том, в какой плоскости лежат народные планы на 31 декабря. И поэтому его ответ прозвучал здраво, аргументированно, обнадеживающе. Видно, что человек растет как оратор и как политик темпами, опережающими темпы роста белорусской экономики: «Что касается 31 декабря, правительство не поддерживает установление его выходным в силу разного ряда причин, производственных и где-то личных. Не знаю, как в ваших коллективах проводится Новый год, в большинстве опрошенных коллективов не хотели бы лишаться рабочего дня 31 декабря для того, чтобы иметь возможность поздравить своих коллег с наступающим Новым годом».

Раз трудовые коллективы просят не лишать их радости единения на производственных площадях в последний день старого года, то, конечно, нужно все оставить как есть. Хотя бы во имя стабильности.