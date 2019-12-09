Фотофакт: В брестской школе появился «прейскурант поборов» 5 9.12.2019, 17:46

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Для «обычных» и «многодетных» — разные суммы.

Об этом сообщает читатель Сharter97.org из Бреста:

«Добрый день. Брест, СШ №35. Совесть уже совсем потеряли, уже конкретные расценки для обычных и многодетных. И о великое снисхождение - можно заплатить в два этапа! А про благоустройство школы - это совсем отдельная тема. Оно видно невооруженным глазом из далека», — пишет читатель Сharter97.org.