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Фотофакт: В брестской школе появился «прейскурант поборов»

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  • 9.12.2019, 17:46
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Фотофакт: В брестской школе появился «прейскурант поборов»

Для «обычных» и «многодетных» — разные суммы.

Об этом сообщает читатель Сharter97.org из Бреста:

«Добрый день. Брест, СШ №35. Совесть уже совсем потеряли, уже конкретные расценки для обычных и многодетных. И о великое снисхождение - можно заплатить в два этапа! А про благоустройство школы - это совсем отдельная тема. Оно видно невооруженным глазом из далека», — пишет читатель Сharter97.org.


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