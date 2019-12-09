Меркель, Зеленский и Путин прибыли в Елисейский дворец 2 9.12.2019, 17:58

Фото: ТАСС

Они будут участвовать в саммите «нормандской четверки».

Канцлер Германии, президенты Украины и России прибыли в Елисейский дворец для участия в нормандском саммите. Встречал лидеров государства президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет tut.by.

Первой ко дворцу прибыла Ангела Меркель, затем Владимир Зеленский.

Владимир Путин в Елисейском дворце появился последним.

Далее по программе — двусторонние встречи лидеров, а переговоры четверки начнутся около 16.00 по местному времени (18.00 по минскому), на 18.45 (20.45 по минскому) анонсировано общение с журналистами.

После выхода к прессе, Путин и Зеленский пообщаются с глазу на глаз. Анонсировано, что разговор будет касаться украино-российских проблем, в частности президенты обсудят вопрос транзита газа.