Активистки Femen в Париже пытались прорваться на «нормандскую встречу»1
- 9.12.2019, 18:21
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На активистках были нарисованы флаги Украины, Грузии и Сирии.
Представительницы движения Femen пытались прорваться в Елисейский дворец, где сегодня состоится саммит "нормандской четверки".
Об этом сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды".
В понедельник на вход на территорию дворца, где происходит пропуск аккредитованных журналистов, пришли представительницы движения. В то время сюда пропускали людей без предъявления документов.
Две девушки разделись и с криками "Stop Putin's wars" перепрыгнули через забор, но были быстро задержаны жандармами. На активистках также были нарисованы флаги Украины, Грузии и Сирии.
После инцидента пропуск к улице возле дворца ограничили, стали пропускать только для журналистов.
Brisk start for the Ukraine - Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI— Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019