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Активистки Femen в Париже пытались прорваться на «нормандскую встречу»

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  • 9.12.2019, 18:21
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Активистки Femen в Париже пытались прорваться на «нормандскую встречу»

На активистках были нарисованы флаги Украины, Грузии и Сирии.

Представительницы движения Femen пытались прорваться в Елисейский дворец, где сегодня состоится саммит "нормандской четверки".

Об этом сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды".

В понедельник на вход на территорию дворца, где происходит пропуск аккредитованных журналистов, пришли представительницы движения. В то время сюда пропускали людей без предъявления документов.

Две девушки разделись и с криками "Stop Putin's wars" перепрыгнули через забор, но были быстро задержаны жандармами. На активистках также были нарисованы флаги Украины, Грузии и Сирии.

После инцидента пропуск к улице возле дворца ограничили, стали пропускать только для журналистов.


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