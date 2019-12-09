Олег Белоколос: Многое для белорусов станет известно после встречи в канун Нового года 6 9.12.2019, 19:00

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Олег Белоколос

Фото: Укринформ

Прошедшая встреча Лукашенко и Путина станет предметом серьезного анализа в Кремле.

Встреча Лукашенко и Путина в Сочи касательно интеграции двух стран длилась 7 декабря около пяти часов. И завершилась ничем. Тем временем, в Минске прошли акции протеста – тысячи людей выступают против сближения с Россией, называя интеграцию – оккупацией, пишет comments.ua.

Эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос охарактеризовал ситуацию как "дело ясное, что дело темное".

"Комментируя субботние переговоры президентов России и Беларуси, газета "Известия" обратила внимание на то, что во время встречи на высшем уровне, приуроченной к двадцатилетию "союзного государства", в зале резиденции "Бочаров ручей" на короткое время внезапно погас свет, - отметил эксперт. - Очевидно, этот курьезный момент уже стал, как любят часто говорить сегодня в России, в какой-то степени знаковым для всей пятичасовой встречи, которая, как известно, закончилась безрезультатно. А ведь от нее многие в Москве ожидали настоящих "поворотных решений". При этом, судя по имеющейся и крайне скупой информации, 7 декабря в Сочи предполагалось подписать или анонсировать целый ряд двусторонних документов, которые бы де-факто создали общее российско-белорусское политическое, экономическое, налоговое, социальное, информационное и культурное пространство".

Пока, по словам Белоколоса, понятно одно – предполагаемый блок документов про так называемую "углубленную российско-белорусскую интеграцию" не подписан, а сама встреча в Сочи претендует на звание российский "внешнеполитический провал года" и явно станет предметом серьезного анализа в Кремле.

"Удастся ли Москве достичь желаемого и в будущем интегрировать Беларусь "по-русски" - пока неясно, - продолжает эксперт. - Почти всё покрыто политическим мраком, из которого временами доносятся новости о том, что Минск вроде бы не готов ни к политической интеграции, ни к единой валюте. Многое, очевидно, станет известно после встречи на высшем уровне, уже назначенной на 20 декабря, в канун Нового, 2020 года. Хотя, как также хорошо известно, в потемках и впопыхах не то, что салат "Оливье" приготовить, и бутерброд-то икрой хорошо не намазать".