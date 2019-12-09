Отдых в Турции станет для белорусов дороже

Отдых в Турции станет для белорусов дороже11
- 9.12.2019, 19:04
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Турция вводит налог для туристов за проживание в отелях.
Власти Турции вводят налог для туристов за проживание в отелях, сообщает TourismGuncel.
Соответствующий закон подписал президент Реджеп Эрдоган. В понедельник, 9 декабря, он был официально опубликован, а с 1 января 2020 года вступит в силу, несмотря на многочисленные протесты отельеров и туристических компаний.
В первый год туристам придется платить 1% от стоимости проживания, с 2021 года ставка вырастет до 2%.
Налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов. Причем налог для гостей будет оформляться отдельным документом.
Изначально власти планировали возложить обязанность по уплате налога на владельцев отелей, однако в итоге было решено переложить налог на туристов.
По итогам 2018 года туристическая отрасль обеспечила 12% ВВП Турции, или иными словами каждую восьмую лиру валового продукта в стране. В туризме занято 7,7% населения Турции, или 2,2 млн человек.