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Лукашенко уволил начальника Генштаба

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  • 9.12.2019, 19:20
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Лукашенко уволил начальника Генштаба
Олег Белоконев

Генерал-майор Олег Белоконев уволен с военной службы в запас.

Первый заместитель Министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Олег Белоконев уволен с должности. Соответствующее решение, которое уже опубликовано на правовом интернет-портале, подписал Александр Лукашенко.

Генерал-майор Олег Белоконев уволен с военной службы в запас в связи с тем, что его назначили «депутатом» в «палату представителей».

Согласно белорусскому законодательству, «депутат» «палатки» не может занимать другие государственные должности.

Буквально за несколько часов до отставки генерал Белоконев рассказал, что Беларусь готова к совместным учениям с NATO, обсуждаются возможные форматы. Но при этом в NATO должны понимать, что стратегическим союзником Минска является Москва, добавил он.


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