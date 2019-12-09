Лукашенко уволил начальника Генштаба 21 9.12.2019, 19:20

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Олег Белоконев

Генерал-майор Олег Белоконев уволен с военной службы в запас.

Первый заместитель Министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Олег Белоконев уволен с должности. Соответствующее решение, которое уже опубликовано на правовом интернет-портале, подписал Александр Лукашенко.

Генерал-майор Олег Белоконев уволен с военной службы в запас в связи с тем, что его назначили «депутатом» в «палату представителей».

Согласно белорусскому законодательству, «депутат» «палатки» не может занимать другие государственные должности.

Буквально за несколько часов до отставки генерал Белоконев рассказал, что Беларусь готова к совместным учениям с NATO, обсуждаются возможные форматы. Но при этом в NATO должны понимать, что стратегическим союзником Минска является Москва, добавил он.