В ближайшие дни в Беларуси сохранится теплая погода 1 9.12.2019, 19:57

В отдельных районах пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

10 декабря в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, передаёт Белгидромет.

В отдельных районах пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет юго-западный умеренный.

Ночью температура воздуха будет от 2 мороза до 3 тепла, днём прогнозируется 1-6 выше нуля.

В среду, 11 декабря, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами, а днем по югу страны возможны небольшие кратковременные осадки — мокрый снег и дождь, слабые туман и гололёд. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет неустойчивый слабый.

Ночью термометры покажут -4 ...+2, днём потеплеет до -2 ...+4.

12 декабря будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Прогнозируются слабые туман и гололёд, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер ожидается юго-восточный, южный умеренный, днём местами порывистый.

Ночью температура воздуха будет от 4 мороза до 2 тепла. Днём прогнозируется от -2 по северу до +5 на юге Беларуси.