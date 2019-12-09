В американской визе отказали каждому пятому обратившемуся за ней белорусу 5 9.12.2019, 20:21

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Данные статистики опубликовал Госдепартамент Соединенных Штатов.

В 2019 году США отказали в американской туристической визе 22% обратившихся за ней белорусов. Данные статистики опубликовал Госдепартамент Соединенных Штатов, передает tut.by.

Из ближайших соседей самый низкий процент отказа у граждан Польши — всего 2,7%, в России эта цифра составляет 15,19%, в Украине — 45,06%, в Литве и Латвии по 18%.

100%-й отказ получили жители Северной Кореи и Республики Палау. Ни одного отказа не было гражданам Лихтенштейна и жителям территории Западная Сахара.