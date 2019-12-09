Отпетые мошенники и мировая политика 1 Игорь Эйдман, Facebook

9.12.2019, 21:30

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Игорь Эйдман

Мошенников, которых даже из спорта изгнали, на пушечный выстрел нельзя допускать к решению мировых проблем.

Сегодня две главные новости: Россию отстранили от всех международных спортивных соревнований, проводятся переговоры "Нормандской четверки" с участием президента Путина.

Международные спортивные организации наконец-то поняли, что с российскими представителями нельзя иметь дела, все равно обманут: нассут не в ту пробирку, перепишут результаты анализов, подделают любую документацию.

Понятно, соревноваться с жуликами бессмысленно – все равно надуют. Но ведь мошенник – он везде мошенник. Не может быть, чтобы руководство одной и той же страны в спорте мошенничало, а в большой политике – нет. Какие договоренности могут быть с профессиональными шарлатанами, попавшимися на полном неуважении к международным соглашениям даже в спорте? Надуют, как на сочинской Олимпиаде. Только цена такому жульничеству будет неизмеримо выше. В спорте – это фальшивые медали у подонков и поражение честных спортсменов, а в политике – тысячи жертв мошеннически развязанных "ихтамнетами" войн.

Эй, господа западные друзья, у вас с логикой все хорошо? Хулигана выкинули даже из последнего спортбара, а в чинном клубе большой политики его гостеприимно принимают. Неужели не понятно, что мошенников, которых даже из спорта изгнали, на пушечный выстрел нельзя допускать к решению мировых проблем?

Игорь Эйдман, Facebook