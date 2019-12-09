Видеофакт: История древних шахт Беларуси 9.12.2019, 21:53

Шахтеры появились на белорусских землях уже пять тысяч лет назад.

Под Волковыском около поселка Красносельский среди лесов и полей кроется уникальный памятник – десятки, а на самом деле может сотни или тысячи, самых древних шахт Беларуси – по добыче кремня, пишет «Белсат».

Древние шахтеры от 3 до 1 тысячи лет до н.э. не только выкапывали, но и обрабатывали добытое сырье, массово производили топоры, скребки, наконечники стрел. Делали не только для себя, но и для ближней и дальней околицы.

Как работать с чрезвычайно острым на сколах, но очень хрупким материалом показывают специалисты-археологи, восстанавливая самую древнюю ремесленную технологию.