В Париже завершился саммит в «нормандском формате»1
- 9.12.2019, 21:58
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Началась первая встреча Путина и Зеленского.
Переговоры лидеров стран «нормандской четверки» в Париже завершились более чем через два часа после начала переговоров, передает РБК.
Встреча в Елисейском дворце с участием президентов России, Франции, Украины и канцлера ФРГ стартовали в 17.20 по местному времени (19.20 по Минску). В переговорах также принимали участие члены делегаций этих стран.
После саммита в Елисейском дворце началась встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.
Это первая встреча лидеров России и Украины, ранее Путин и Зеленский общались только по телефону, причем первый раз по телефону лидеры поговорили только через месяц после инаугурации Зеленского. В конце ноября в телефонном разговоре они обсудили передачу Киеву кораблей, задержанных в районе Керченского пролива, а также обсудили отношения двух стран в энергетике.