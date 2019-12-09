В Париже завершился саммит в «нормандском формате» 1 9.12.2019, 21:58

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Фото: ТАСС

Началась первая встреча Путина и Зеленского.

Переговоры лидеров стран «нормандской четверки» в Париже завершились более чем через два часа после начала переговоров, передает РБК.

Встреча в Елисейском дворце с участием президентов России, Франции, Украины и канцлера ФРГ стартовали в 17.20 по местному времени (19.20 по Минску). В переговорах также принимали участие члены делегаций этих стран.

После саммита в Елисейском дворце началась встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Это первая встреча лидеров России и Украины, ранее Путин и Зеленский общались только по телефону, причем первый раз по телефону лидеры поговорили только через месяц после инаугурации Зеленского. В конце ноября в телефонном разговоре они обсудили передачу Киеву кораблей, задержанных в районе Керченского пролива, а также обсудили отношения двух стран в энергетике.